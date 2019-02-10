كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يقصفون محافظة حلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق سيرجي سولوماتين رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجانبين المتنازعين للصحفيين يوم السبت ان المسلحين النشطون في منطقة ادلب قد فتحوا النار على مستوطنة في منطقة حلب السورية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقال: "على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية ، قام مقاتلون من جماعات مسلحة غير مشروعة في منطقة إدلب التصعيد بقصف تل-ألوش في محافظة حلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

ووفقاً لسولوماتين ، فإن السكان المحليين يواصلون الاحتجاجات في منطقتي الرقة ودير الزور ويطالبون بسحب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من سوريا.

"وعلى سبيل المثال ، تم الإبلاغ عن تجمعات في أبو حماد وهافيجيت شيان في محافظة الرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

كما يواصل مركز المصالحة الروسية إنجاز المهام المسندة إليه بعد الانتهاء من الحملة العسكرية في سوريا. ويسافر موظفو المركز بانتظام حول المناطق المحررة في البلاد لتقييم الوضع الإنساني. وتركز الجهود الرئيسية للجيش الروسي الآن على تقديم المساعدة إلى اللاجئين العائدين إلى منازلهم وإجلاء المدنيين من مناطق التصعيد.