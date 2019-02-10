كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان حالة الطواريء فى منطقة روسية بسبب غزو الدببة القطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منطقة قطبية في روسيا حالة الطوارئ بسبب غزو أكثر من 50 دب قطبي، مما تسبّب فى خوف الناس من الخروج من منازلهم.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الأحد، دخلت الدببة الشريرة البيوت والمباني العامة في أرخبيل نوفايا زيمليا النائي، الذي يضم حوالي 3000 شخص، حيث حذر المسؤولون من غزو جماعي.

ومنذ ديسمبر الماضى، قام 52 من الدببة القطبية بزيارات منتظمة إلى مستوطنة بيلوشيا جوبا الرئيسية في الأرخبيل، حيث بدا من بعضها السلوك العدواني.

وقال نائب رئيس الإدارة المحلية، ألكسندر ميناييف، إن الناس يخافون الخروج و الحياة اليومية في حالة اضطراب، كما أضاف أنّ الآباء يشعرون بالقلق من السماح للأطفال بالذهاب إلى المدارس ورياض الأطفال.

كما أكدّ المسؤول أنّ هناك حالات السلوك العدواني للحيوانات البرية، من هجمات على الناس، واختراق المباني السكنية والمكاتب، مشيراً إلى أنّ هناك باستمرار من 6 إلى 10 دببة داخل المستوطنة.

وقال مسؤول أخر، إنّ الدببة تدخل بشكل مستمر إلى حامية عسكرية ومطاردة الناس، فضلا عن الدخول في مداخل العمارات.

وعلى الرغم من الحصار، تم تحذير السكان أنهم يواجهون المحاكمة إذا أطلقوا النار على الأنواع المهددة بالانقراض.