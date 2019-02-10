كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آبي": يجب عدم ترك معاهدة السلام اليابانية - الروسية للأجيال القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاحد، التزامه بمواصلة المفاوضات مع روسيا حول معاهدة السلام، مؤكدًا أن حل هذه القضية يجب ألا يترك للأجيال القادمة.

وأضاف "آبي": "لا ينبغي أن نسلم للأجيال القادمة القضية التي لم تُحل خلال أكثر من 70 عامًا.

وقال "آبي"، في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم: "أنا مُصر على حل هذه المشكلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومواصلة المفاوضات النشطة حول معاهدة السلام".