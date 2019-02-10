في رسالة إلى الجزائريين..بوتفليقة يترشح رسميا لولاية خامسة على رأس الجارة الشرقية

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، عن الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في أبريل المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وقالت الوكالة: “أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لرئاسيات أبريل 2019 في رسالة موجهة للأمة ستبثها الأحد وكالة الأنباء الجزائرية”.

وأضافت الوكالة: “يعتزم السيد بوتفليقة في رسالته المبادرة، بدءا من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية “اقتراح إثراء الدستور”.

وأعلنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، أمس السبت، بشكل رسمي، ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للإنتخابات الرئاسية القادمة.

وقال منسق الهيئة التنفيذية للجبهة (الحزب الحاكم في الجزائر)، إن العهدة الرئاسية الجديدة “هي مطلب الجزائريين، داعيا لحملة انتخابية قوية لصالح مرشح الحزب، عبد العزيز بوتفليقة”.

وكانت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق تأييدها لترشيح بوتفليقة، لولاية رسمية خامسة، لانتخابات 18 أبريل المقبل، رغم أوضاعه الصحية التي جعلته مقعدا ومغيبا عن المشهد العام منذ سنوات خلت.