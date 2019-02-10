السيسي يعلن إطلاق "منتدى أسوان" للسلام والتنمية في نسخته الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إطلاق النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة لعام 2019".

جاء ذلك خلال ختام كلمته، اليوم الأحد، في أعمال الدورة العادية الـ32 لقمة الاتحاد الإفريقي.



وقال السيسي إن المنتدى سيكون منصة إقليمية وقارية يجتمع بها قادة الدول، والرأي لنبحث معا آفاق الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام بما يصنع فارق في حياة الشعوب.



وأضاف الرئيس المصري أن الطريق مازال طويلاً لإنهاء الاقتتال في إفريقيا، ويجب التعاون لطي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ النزاعات في إفريقيا، والتي نالت من آمال التنمية في القارة.





وقال السيسي في كلمته أمام القمة الأفريقية إن مصر لديها مسؤولية كبيرة "لتنسيق العمل الأفريقي المُشترك في ظرف دولي وقاري دقيق، تعصف به نزعات التطرف وموجات الإرهاب، وتتزايد فيه التحديات التي تواجه مفهوم الدولة الوطنية".



وأضاف أن مكافحة الإرهاب تتطلب تحديد داعميه ومموليه، ومواجهتهم سويا في إطار جماعي وكاشف، مؤكدا على "حتمية دحض سموم التطرف التي تُفرز الإرهاب، وضرورة تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحامية والقوية".



وكن الرئيس المصري تعهد القاهرة باستكمال المسيرة بعزم لا يلين لدفع العمل الأفريقي وصون مصالح القارة، متوجهاً بالتهنئة لرئيسي مدغشقر والكونغو الديمقراطية للمشاركة لأول مرة في قمة الاتحاد الأفريقي.

وتسلمت مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة الأفريقية في العام 2019، حيث تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة القمة الـ32 من نظيره الرواندي بول كاجامي.

