الان تتابع الرئيس الجزائري يعلن ترشحه رسميا لولاية خامسة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ترشحه رسميا لولاية خامسة، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد.
وقال “بوتفليقة”، إن التحديات التي تواجه الجزائر دفعت الطبقة السياسية لمطالبته بالترشح، مشيرًا إلى أنه لم يخفِ مرضه عن الشعب لكن إرادته لخدمة الوطن راسخة وشتمكنه من اجتياز المصاعب لخدمة الجزائر.
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