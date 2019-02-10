بوتفليقة يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/ نيسان المقبل.

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية: "أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لرئاسيات أبريل 2019 في رسالة موجهة للأمة ستبثها الأحد وكالة الأنباء الجزائرية".

ويعتزم بوتفليقة إجراء تعديل دستوري جديد حال إعادة انتخابه كما ذكر في رسالته، إضافة إلى "ندوة وطنية شاملة".

كما تعهد بوتفليقة في رسالته"بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف الى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وامكانية اقتراح اثراء الدستور" اعتباراً من هذا العام.

وكلف بوتفليقة رئيس وزرائه الأسبق عبد المالك سلال لإدارة حملته الانتخابية، وهي الشخصية ذاتها التي قادت الحملة الانتخابية للمرشح بوتفليقة في رئاسيات 2014.

ويتوقع المراقبون أن تكون مهمة بقية المرشحين صعبة حال ترشح بوتفليقة بالبالغ من العمر 81 عاماً، الذي تولى الحكم عام 1999 عقب انتخابات رئاسية مبكرة دعا إليها الرئيس السابق اليامين زروال، وأعيد انتخاب بوتفليقة في 2004 و2009 و2014.