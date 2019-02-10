طائرة نيوزيلندية تعود أدراجها لأنها لم تتمكن من الهبوط في الصين

اسماء السيد - ويلينغتون: عادت طائرة ركاب نيوزيلندية تقوم برحلة بين أوكلاند وشنغهاي، أدراجها بعد خمس ساعات من الطيران، لأنها لم تحصل على تصريح بالهبوط في الصين، كما اعلنت الشركة الأحد.

وذكر بيان لشركة "إير نيوزيلند" الوطنية النيوزيلاندية، "أبلغنا في مذكرة تقنية بأن الطائرة المعنية التي تؤمن هذه الخدمة لا تملك التصريح من السلطات التنظيمية الصينية للهبوط في الصين".

وبعدما عادوا الى اوكلاند، تسلم المسافرون رسالة نصية من الشركة تفيدهم أنها برمجت رحلتهم الى مساء الاحد.

واوضح مسافرون ان الطيار أبلغهم في منتصف الرحلة ان السلطات الصينية لم تسمح للطائرة بالهبوط في الصين، وهي مضطرة للعودة.

وفي تصريح لصحيفة "نيو زيلاند هيرالد" اليومية، قال أحد المسافرين، اريك هاندمن وهو استاذ في جامعة نيويورك في شنغهاي "في منتصف الرحلة، أبلغنا الطيار أن السلطات الصينية لم تعط التصريح بهبوط هذه الطائرة، لذلك يتعين علينا العودة".

وأضاف "استغرب ان تكون شركة اير نيوزيلند سمحت لطائرة مليئة بالمسافرين بالإقلاع من دون التأكد فعلا من انها تستطيع الهبوط في شنغهاي".