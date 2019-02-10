القبض على فنانتين بسبب فيديو ساخن واتهامات تطال برلمانيا

ألقت السلطات المصرية، أخيرا، القبض على ممثلتين مصريتين شابتين، بسبب ظهورهما في فيديو فاضح، وراجت أخبار حول اعترافهما بأن المخرج، والبرلماني المعروف، خالد يوسف هو من استغلهما جنسيا.

وسبق للفنانة شيماء الحاج أن حبست على خلفية قضية أخلاقية، وخرجت من السجن قبل شهرين فقط.

ولدى الموقوفة الأخرى منى الفاروق، سوابق في العمل في الدعارة، قبل احتراف الفن.

وظهرت منى فاروق، من خلال الفيديو، ترقص بملابس مثيرة للغاية مع شيماء الحاج أمام شخص، اعترفتا أنه خالد يوسف.

وأقام المحامي سمير صبري دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري لإسقاط عضوية النائب خالد يوسف من مجلس الشعب.