شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جنوب غربي إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ،اليوم، جنوب غربي إيران. وأوضح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في مدينة “ايذة” التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، على عمق 15 كيلومتراً من سطح الأرض. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.

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