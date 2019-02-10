السعودية تنشر صورة نادرة لمؤسسها مع ملك العراق

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الخليج 365/ بغداد
نشر موقع سعودي رسمي، الاحد، صورة نادرة عمرها 89 عاما لمؤسس السعودية مع ملك العراق.
نشر موقع سعودي رسمي، الاحد، صورة نادرة عمرها 89 عاما لمؤسس السعودية مع ملك العراق.
ونشرت دارة الملك عبد العزيز، صورة نادرة للملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، مع ملك العراق، فيصل بن الحسين، قبل 89 عاما.
وأشارت الدارة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن الصورة تم التقاطها للملكين الراحلين في عام 1930.
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