رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: السلم والأمن بدأ يتجسد في القارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب إلا أن الوضع لا يزال صعبا.



وأوضح فكي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة للقمة الأفريقية بأديس أبابا، الأحد، أن السلم والأمن بدأ يتجسد في القارة، معتبرًا اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى يعد خطوة متميزة.

وانطلقت صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، القمة الأفريقية الـ٣٢، بحضور عدد من رؤساء ودول القارة السمراء.

وتنعقد القمة على مدار يومين وتضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي (55 دولة عضوا)، بأجندة حافلة بالملفات والقضايا أبرزها: اللاجئون والنازحون والنزاعات والإرهاب وجواز السفر الأفريقي الموحد والاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.