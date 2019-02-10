انطلاق القمة الأفريقية الـ32 بأديس أبابا خلال جلسة مغلقة

انطلقت اليوم الأحد جلسة مغلقة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات قمّة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ32، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

ومن المتوقع أن تنطلق الجلسة الافتتاحية عقب الجلسة المغلقة، بُعيْد تدشين نصب تذكاري للإمبراطور الإثيوبي، هيلي سلاسي في مقر الاتحاد، بحضور القادة الأفارقة، يتقدمهم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.

ويعبّر تمثال الإمبراطور الإثيوبي، الذي أعِدَّ له حفل كبير داخل مبنى الاتحاد الأفريقي، عن تاريخ التحرر والتكامل في أفريقيا، ودور الإمبراطور سلاسي في تطور القارة.

ويشارك في هذه القمّة كلٌّ من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم ، فضلًا عن شخصيات أممية وقارية، وعدد من المراقبين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وكما هو متبع، فإن اليوم الأول من القمَّة، يشهد انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، من الرئيس الرواندي، بول كاغامي، إلى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.