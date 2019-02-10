وقعت كوريا الجنوبية اليوم الأحد مع الولايات المتحدة بالأحرف الأولى الاتفاقية العاشرة لزيادة مساهمة سول في تكلفة الدفاع بنسبة 8.2% هذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

ووقع كبار المفاوضين من الجانبين الاتفاقية في سول، وستدفع كوريا الجنوبية بموجبها 03ر1 تريليون وون(890 مليون دولار أمريكي) لنشر 28500 جندي أمريكي في البلاد، بزيادة عن 960 مليار وون في عام 2018.

ويُطلق على هذه الخطوة رسميا “التوقيع الأولي” على الاتفاقية حيث أن الإجراءات المحلية مثل تصديق البرلمان عليها مطلوبة. ولا تحتاج الحكومة الأمريكية إلى موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وأدت هذه الاتفاقية إلى انتهاء النزاعات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تكلفة الدفاع، والتي استمرت عدة أشهر، إلى جانب كونها أزالت عقبة أمام التنسيق قبل القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، المقررة في هانوي يومي 27 و 28 فبراير.

وكان الدبلوماسيان المخضرمان – جانج وون-سام من كوريا الجنوبية وتيموثي بيتش من الولايات المتحدة – أجريا 10 جولات من المحادثات المباشرة طوال العام الماضي، إلا أنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن مساهمة كوريا الجنوبية في تكلفة الدفاع. وانتهت الاتفاقية السابقة الموقع عليها في عام 2014، نهاية عام 2018.

وواصل الجانبان المفاوضات في العام الجديد حيث توصلا إلى عقد مدته عام واحد.

وكانت كوريا الجنوبية تريد أن تستمر صلاحية العقد لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، لكن إدارة ترامب دفعت إلى اتفاق لمدة عام واحد، قائلة إن المراجعة الشاملة لتقاسم تكاليف الدفاع مع الحلفاء لا تزال جارية، وفقا لمصدر دبلوماسي.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن وسول توقعان اتفاقية حول تقاسم تكاليف الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.