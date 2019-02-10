ظريف: مؤتمر وارسو محكوم بالفشل قبل انعقاده

ركّز وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، على أنّ "الأميركيين سعوا كثيرًا لعقد مؤتمر ضدّ إيران في ​وارسو​ ب​بولندا​، إلّا أنّهم تراجعوا عن مواقفهمـ ولهذا السبب فقد غيّروا عنوانه وأعلنوا أنّ إيران ليست موضوع المؤتمر".

ولفت إلى أنّ "الأميركيين أعلنوا كذلك أنّ نائب الرئيس الأميركي سيشارك في مؤتمر وارسو، لذا فإنّ جميع المؤشرات تدلّ على أن أهدافهم وحركتهم الأولية لم تحقّق النتيجة اللازمة لهم"، مشدًّا على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تسعى بصورة ما للتعويض عن الأجواء المتبلورة ضدّها، لذا يبدو ان هذا المؤتمر لن يُعقد وفقًا لما يريده الأميركيون".

وأكّد ظريف أنّ "مؤتمر وارسو محكوم بالفشل قبل انعقاده".