ارتفاع حصيلة انهيار مبنى في اسطنبول الى 21 قتيلا

ارتفعت حصيلة انهيار المبنى السكنية المكون من 14 شقة سكنية والواقع في حي كرتل على الضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول الى 21 قتيلا. في وقت تعهد فيه الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ "استخلاص العبر" من الحادث المروع.

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