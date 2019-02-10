قاووق: وصول حزب الله الى وزارة الصحة اسقط الفيتو الاميركي

أكد عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​ أن "​أميركا​ علنا وضعت فيتو على مشاركة حزب الله في ​الحكومة​ ونيله ​وزارة الصحة​. وصول حزب الله إلى وزارة الصحة أسقط الفيتو الأميركي وكشف حجم التراجع في الدور والنفوذ الأميركي في ​لبنان​"، مشيرا الى أن "أميركا فوجئت أنه بالرغم من كل الاستنفار الدبلوماسي الأميركي والضغوط التي مورست على اللبنانيين فإنها ما كانت تتوقع الموقف الوطني الجامع الرافض للفيتو الاميركي في وجه حزب الله، وهذا دليل على تراجع أميركا سياسيا في لبنان وعلى تعزيز قوة حزب الله السياسية في لبنان".

وخلال حفل تأبيني أقيم في ​بلدة الشرقية​ الجنوبية، لفت الى أن ""اللبنانيين وصلوا إلى مرحلة اليأس تشكلت الحكومة وبات لزاما عليها أن تسارع إلى العمل النظيف في خدمة الناس ومعالجة القضايا الملحة، شعار الحكومة هو إلى العمل"، متسائلا: "أي عمل؟ العمل النظيف يعني لا فسادا ولا صفقات ولا هدرا إنما يكون هناك إنجازات تخدم الناس وتعالج قضاياهم الحياتية".