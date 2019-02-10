LBC: لقاء يجمع بين ظريف والحريري غدا عند السادسة مساءً في السراي

كشفت قناة الـ"LBC" أنه تم تحديد موعد للقاء يجمع بين وزير خارجية ​إيران​ ​محمد جواد ظريف​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ غدًا عند السادسة مساءً في السراي.

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