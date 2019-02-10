ابو خليل: هناك اعتداء على الدولة بقوة السلاح والسلطة السياسية تمثل الخارج أكثر من الداخل

ركّز نائب رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" ​جوزيف ابو خليل​، على أنّ "هناك اعتداء على ​الدولة اللبنانية​ بقوة ​السلاح​، ومطلوب ردّ سيادتها"، منوّهًا إلى أنّه "لا يمكن إصلاح البلد لوجود دولة "​حزب الله​" ضمن الدولة".

وشدّد في حديث إذاعي، على أنّه "لا يجوز تركيع لبنان، و"حزب الله" لا يحقّ له احتكار الدولة اللبنانية، والمطلوب ضمان وجودنا"، لافتًا إلى أنّ "الكتائب" هي أكبر من حزب، هي حركة وطنية من أجل بناء الدولة، ونحن لا نطمح بمركز نيابي أو وزاري من هنا أو هناك".

وأوضح ابو خليل "أنّني مقتنع بما يقوم به رئيس "الكتائب" ​سامي الجميل​ في الحزب، فهو أمل المستقبل وهو ثورة على ​الفساد​ ومواقفه جيّدة وممتازة". ورأى أنّ "هذه السلطة السياسية ليست لبنانية، وتمّثل الخارج أكثر من الداخل، لذلك نحن خارج السلطة"، مبيّنًا أنّ "مؤتمر "حزب الكتائب" سيطرح الأمور العالقة في البلد كما هي".