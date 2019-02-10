بالصور- محافظ قنا وطلاب "جنوب الوادي" في جولة للتعرف على المشروعات التنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

نفذ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه عدد من طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادي وكلية الهندسة جامعه الأزهر في قنا والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية التي تجري في المرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب مدينة قنا، وأوضح المحافظ للطلبة أن المرحلة الأولى على مساحة 1400 فدان من إجمالي المساحة المخصصة والبالغة 8971 فدانًا، وتضم 30 عمارة سكنية إسكان اجتماعي، تشمل 720 وحدة سكنية، و30 عمارة تابعة لمشروع إسكان مصر تشمل 720 وحدة سكنية كمرحلة أولى، وسيتم إنشاء 106 عمارات سكنية للإسكان الاجتماعي و53 عمارة سكنية لمشروع "إسكان مصر" كمرحلة ثانية.

وشملت الجولة التعرف على أهم المشروعات الخدمية في قنا الجديدة، منها محطة مياه الشرب النقية التي تعمل بطاقة إنتاجية 270 لتر في الثانية كمرحلة أولى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 216 مليون و900 ألف جنيه، ومركز شباب مدينة قنا الجديدة المقام على مساحة حوالي 15 فدانًا، ويشمل مبنى إداري ومطعم وكافيتريا ومجمع حمامات سباحة (غطس- أوليمبي- أطفال) ومبنى لتغيير الملابس وملاعب (كرة قدم قانوني - كرة قدم خماسي – ثلاثي - تنس) ومدرجات لحمام السباحة والملاعب بالإضافة إلى مسجد بتكلفة مالية تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه.

كما اطلعوا علي التجهيزات النهائية بمدرسة قنا الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) المكونة من 4 طوابق بسعة 18 فصلاً دراسيًا و2 مبنى للإقامة أحدهما للبنين والآخر للبنات بتكلفة إجمالية 48 مليون جنيه، ومبنى مستشفى قنا الجديدة المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق بالإضافة إلى البدروم وتضم 175 سريرًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 153 مليون جنيه.

واختتم الجولة بتفقد مشروع محور "قوص - نقادة" والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية المهمة بمحافظة قنا، والذي سيحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة، وأشار المحافظ إلى أن المحور يمتد بطول 19 كم وتتخطى تكلفته المالية المليار و200 مليون جنيه، ويربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفقًا، كما يخدم مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلًا كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بمدينة قفط.