المرور يعيد فتح طرق السخنة بعد زوال الشبورة المائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية، إعادة فتح طريق العين السخنة عقب تحسن الأحوال الجوية وزوال الشبورة المائية صباح اليوم الأحد.

كانت قد رصدت المتابعات الأمنية، وجود شبورة مائية وانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات بطريق العين السخنة فتم إغلاقه على الفور خوفًا على حياة قائدي السيارات.

وأهابت إدارة المرور، بقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات المرورية حرصا على سلامتهم والحد من الحوادث.