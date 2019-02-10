محافظ القليوبية: توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ28 مدرسة ثانوية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأحد، إن العملية التعليمية انتظمت في مدارس القليوبية، دون أي مشكلات.

وأضاف محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أنه جرى استلام الكتب الدراسية لكافة المدارس بالإدارات التعليمية بنسبة 100% من الوزارة لتسليمها للطلبة مع أول يوم دراسة، وجرى استكمال الجداول، وتوزيع الحصص لكل معلم طبقًا للنصاب القانوني.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ28 مدرسة ثانوية في دائرة المحافظة لتنفيذ برامج الوزارة الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، وتمهيًدا لتسليم الطلبة جهاز "التابلت" تزامنًا مع استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.