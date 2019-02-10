جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج الأسبوع المقبل

المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم إيو-كيوم

وكالات :

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، عن عزم مسؤولي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إجراء جولة جديدة من المحادثات الأسبوع القادم للتحضير للقمة المرتقبة بين رئيسي الدولتين، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية كيم إيو-كيوم، في تصريح :- إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخططان أيضًا لإجراء محادثات قريبة حول لقاء ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم

جونج-أون المقرر عقدها من 27 إلى 28 فبراير في العاصمة الفيتنامية هانوي، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يجري كل من ترامب ومون محادثات هاتفية بخصوص هذا الشأن.كما أضاف أنه سيتم الإفصاح عن جميع التفاصيل بمجرد الانتهاء من تحضيرات القمة.وكان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفين بيجون أجرى جولة أولى من المحادثات معنظيره كيم هيوك-تشول قُبيل القمة بين واشنطن وبيونج يانج، خلال زيارته الأخيرة إلى بيونج يانج.وأشار كيم، في هذا الصدد، إلى أن جولة جديدة من المحادثات ستُعقد في الـ17 من فبراير الجاري في إحدى دول العالم الثالث، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.كما أكد بقوله:- "لقد سمعت أن المبعوث الأمريكي تلقى ترحيبًا حارًا في بيونج يانج".. مُضيفًا أنه علم أن المحادثات الأمريكية-الكورية الشمالية كانت مثمرة هذه المرة، حيث تحدث الجانبان علنيٍة وبشكل كامل عن مواقف محددة بشأن ما يريدون تحقيقه في الملف النووي وبطريقة مفصلة جدًا.