عودة 888 لاجئًا سوريًا إلى وطنهم في الـ24 ساعة الماضية

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أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، اليوم الأحد، بأنه خلال الـــ24 ساعة الماضية عاد حوالي 900 لاجئ من الخارج إلى سوريا، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.
جاء في بيان المركز: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 888 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 338شخصا (102 إمرأة و173 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، إضافة إلى 550 شخصا (165 إمرأة و281 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".
ومن جانب آخر أفاد المركز أعلاه، بأن هناك 30
وبدوره قام صندوق أحمد قاديروف بتسلم طنا واحدا من الخبز للمحتاجين في سوريا.
يذكر أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري تواصل تنفيذ عمليات إزالة الألغام، وخلال الــ24 ساعة الماضية قامت الوحدات الفرعية المذكورة بإزالة الألغام على مساحة 2.5 هكتار، وتم اكتشاف وتدمير 16 عبوة قابلة للانفجار.
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