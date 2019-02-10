عودة 888 لاجئًا سوريًا إلى وطنهم في الـ24 ساعة الماضية

مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين

وكالات :

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، اليوم الأحد، بأنه خلال الـــ24 ساعة الماضية عاد حوالي 900 لاجئ من الخارج إلى سوريا، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

جاء في بيان المركز: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 888 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 338

شخصا (102 إمرأة و173 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، إضافة إلى 550 شخصا (165 إمرأة و281 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".ومن جانب آخر أفاد المركز أعلاه، بأن هناك 30نازحا عادوا خلال الـــ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وبدوره قام صندوق أحمد قاديروف بتسلم طنا واحدا من الخبز للمحتاجين في سوريا.

يذكر أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري تواصل تنفيذ عمليات إزالة الألغام، وخلال الــ24 ساعة الماضية قامت الوحدات الفرعية المذكورة بإزالة الألغام على مساحة 2.5 هكتار، وتم اكتشاف وتدمير 16 عبوة قابلة للانفجار.