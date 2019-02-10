بوتين: قضايا الاستقرار الاستراتيجي تتطلب اهتمامًا كبيرًا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات :

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن قضايا الاستقرار الاستراتيجي تتطلب اهتماما كبيرا عندما تواجه أنظمة الحد من التسلح وعدم الانتشار، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال بوتين في تهنئته للدبلوماسيين الروس بمناسبة عيدهم المهني، بحسب بيان المكتب الصحفي للكرملين

"في ظل الوضع الصعب الحالي، عندما يتعرض الأمن الدولي وسيادة القانون لاختبار جدي، تواجهون، أيها الدبلوماسيون، مهام مهمة وطموحة".

وأضاف البيان "هناك حاجة إلى مزيد من الاهتمام للحفاظ على

الاستقرار الاستراتيجي، بالنظر إلى أن أنظمة الحد من التسلح ومنع الانتشار تواجه الآن تحديات كبيرة".

كما أكد بوتين أنه من بين مهام الدبلوماسيين الروس مضاعفة الجهود لتطوير عمليات التكامل الأوراسي وتوسيع العلاقات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

الجدير بالذكر أن العاشر من فبراير/شباط من كل عام يحتفل الدبلوماسيون الروس بعيدهم الخاص.