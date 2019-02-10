استطلاع للرأي: غالبية الناخبين البريطانيين يؤيدون إرجاء بريكست

الاتحاد الأوروبي

وكالات :

كشف استطلاع للرأي حصري لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن غالبية الناخبين البريطانيين يريدون من رئيسة الوزراء البريطانية إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكشف الاستطلاع، الذي أجره مركز "بي إم جي" للأبحاث، لصالح "الإندبندنت"، قبل أقل من سبعة أسابيع من الموعد المحدد لإتمام بريكست، أن 53% من المُستطلعة آرائهم يدعمون إرجاء "بريكست" وترك

الباب مفتوحا لإجراء استفتاء ثانٍ لتقرير الخروج من عدمه أو لإجراء المزيد من المحادثات مع بروكسل.وذكرت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أنه تم إجراء الاستطلاع قبيل مواجهة جديدة داخل مجلس العموم البريطاني بشأن استراتيجية ماي للخروج، التي توصلت إليها مع بروكسل.كما أوضحت "الإندبندنت" أن في الوقت الذي سعى فيه زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين إلى تهدئة الغضب المشتعل بين صفوف النواب من حزب العمال البريطاني، شدد على أن إجراء استفتاء آخر لا يزال مطروحا على الطاولة.كما أشار الاستطلاع إلى أن 33% من المُستطلعين يؤيدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق حتى إذا حتى ولو أضر الأمر بالاقتصاد البريطاني، فيما لم يحسم 14% منهم رأيهم بعد.