نفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، المزاعم التي تحدثت حول تزويد التحالف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة بأسلحة أمريكية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
غيرها من الجماعات الإرهابية مثل "داعش" والقاعدة في شبه الجزيرة العربية الموجودة في اليمن، واصفا فكرة تزويد تلك الجماعات بالأسلحة بـ"غير المنطقية".
وأكد المالكي التزام دول التحالف بمواجهة ميليشيات الحوثي في اليمن، وإلحاق الهزيمة بها ومواجهة
يأتي ذلك فيما التقى رئيس اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، الجنرال
بدوره أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي - خلال الاجتماع - على أنه ملتزم بتطبيق الهدنة، ملمحا باستكمال الحسم العسكري حال واصلت الجماعة الحوثية رفض تنفيذ الانسحاب من الحديدة وتسليم الموانئ الثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي ينفي تزويد ميليشيات الحوثي والقاعدة بأسلحة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.