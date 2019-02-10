مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار بمدينة ليون الفرنسية

انفجار نشب في ليون الفرنسيةوكالات :
قُتل شخصان بينهما طفل وأصيب أربعة آخرون بجروح طفيفة في مدينة ليون الفرنسية، إثر انفجار تلاه حريقا نشب في مبنى مكون من طابقين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال النائب العام للمدينة نيكولا جاكيت ، اليوم الأحد- إنه تم فتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا
وأوضحت القناة أن النيران نشبت في هذا المبنى الواقع على طريق (فيين) في الدائرة السابعة، وتم السيطرة عليه، مشيرة
وأضافت القناة أنه من المحتمل أن يكون الانفجار وقع في مخبز متواجد في الطابق الأرضي للمبنى، ثم بدأ الحريق ليصل إلى الطوابق العلوية.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة امرأة حامل وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات في هذا الانفجار.
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