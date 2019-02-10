توقعات الأبراج ليوم February 10, 2019

برج الحمل
مهنياً: عليك تغيير إستراتيجية حياتك والعمل على إخراج أفضل ما لديك، والعمل على إنجاز الخطط المؤجلة منذ حين
عاطفياً: اليوم أنت على موعد مع الحبيب، اجعل اللقاء حافلاً بالمشاعر وليس جافًا أو مملاً، أنت قادر على ذلك بخطوات سهلة وبسيطة
صحياً: لا تتردد في وضع نفسك على الطريق السليم لحياتك الصحي، فأنت من الأشخاص المهملين للغاية في صحتهم ويجب أن يكون هناك مراجعة لذلك
برج الثور
مهنياً: المطلوب منك الاهتمام بعملك أكثر من أي وقت مضى، وهذا من شأنه أن يساعدك على تغيير نظام حياتك وستظهر الصورة بشكل أفضل
عاطفياً: تكون حياتك العاطفية جميلة وهادئة مع كل التناقضات التي تحدث فيها، لكن عليك أن تكون أكثر صراحة مع الحبيب لكي تسير الأمور في الطريق السليم
صحياً: كن أكثر التزاماً بتناول الطعام المغذي، حتى تتجاوز الأزمة الصحية التي تعانيها اليوم
برج الجوزاء
مهنياً: تستخدم الذكاء في ترتيب أمورك وتعاملك مع الزملاء، وتفكيرك الخاص يجعلك من المقربين لأرباب العمل والحصول على ترقية
عاطفياً: تعاني التعامل مع الشريك نتيجة سوء فهمه بعض الأمور وإلحاحه الشديد على بعض الأشياء التي يريدها، تعامل معه بسلاسة ولا تدع العصبية تتغلب عليك في هذا الأمر
صحياً: أنت بصحة جيدة اليوم، ولكن الشعور بالصداع يأتي نتيجة الإرهاق وقلة النوم، فعليك الالتزام بمواعيد نومك الطبيعية وأخذ وقت من الراحة
برج السرطان
مهنياً: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتنجز عملاً مشتركاً كبيراً ومثمراً مع أحد الزملاء
عاطفياً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو أنك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك
صحياً: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين
برج الأسد
مهنياً: من الضروري إتمام واجباتك المهنية إزاء المؤسسة التي تعمل فيها، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأن العيون عليك وتراقبك
عاطفياً: تمر ببعض الاضطرابات في علاقتك بالشريك لانعدام الثقة شبه الكامل بينكما، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فإن النهاية لن تكون سعيدة
صحيًا: تبقى بصحة جيدة إذا واظبت على ممارسة الرياضة بشكل يومي، واتباع نصائح خبير التغذية في وجباتك
برج العذراء
مهنياً: تتمتع بقدرة كبيرة على الدخول في كثير من المشاريع غير المدروسة وتنتظر النجاح الذي يكلل به المشروع في النهاية
عاطفياً: يمكن أن تحطم حياتك العاطفية بسبب العناد الدائم، لذا عليك التروي قبل اتخاذ أي قرار له علاقة بالشأن العاطفي
صحياً: يجب أن تعمل على وقف التدهور الذي يحدث في حياتك الصحية بسبب الأهمال الزائد والمفرط في كثير من الأحيان
برج الميزان
مهنياً: تكون العراقيل التي تعترضك بسيطة وتزول بسرع، وتتاح لك فرص مهمة خارج بلادك أو مع بعض الغرباء
عاطفياً: تعرف لقاءات مميزة واتصالات غير اعتيادية، تشعر بأنك محبوب ومطلوب، فتكون الرومنسية والحب على موعد معك
صحياً: حالات القلق الدائم ليلاً تؤثر سلباً على وضعك الصحي، وتبقيك عاجزاً عن القيام بواجباتك المهنية كما يجب ومقصراً في أمور كثيرة
برج العقرب
مهنياً: تحتاج إلى كالثير من العمل والجهد والصبر، لكي تنتصر على التطورات المربكة التي قد تواجهها والتغيرات التي ترتسم
عاطفياً: تتمتع بالحس الرومانسي العالي، فأنت من أكثر الأبراج التي تستطيع تقديم الاحتواء والحنان الكامل للشريك، لذلك فأنت تتمتع بحياة عاطفية جيدة
صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، وعليك الاستمرار علىممارسة الرياضة، لكن كن حذراً من تقلبات الطقس حتى لا تصاب ببعض الأمراض الموسمية
برج القوس
مهنياً: لا تشكل الأوضاع المالية الأولوية بالنسبة إليك، وتجد نفسك وسط ظروف معرقلة لبعض المشاريع، وتضطر إلى التكيف مع إرادات الآخرين
عاطفياً: تضيف المزيد من الالوان والأضواء إلى حياتك العاطفية بعدما وسعت من دائرتها
صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين اينما كنت
برج الجدي
مهنياً: الاستخفاف بالمهام الموكلة إليك يكون مكلفاً جداً، فبادر الى تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان
عاطفيا: حاول أن تجد السبب الحقيقي لنفور الشريك منك، وهذا يسهّل الأمور بينكما إذا تمكنت من التوصل إلى ذلك
صحياً: تجنب العصبية الزائدة قدر المستطاع، وما تصاب به من ضرر يكون سلبياً جداً
برج الدلو
مهنياً: التسرع في العمل يؤدي في معظم الأحيان إلى ارتكاب هفوات كبيرة تكلفك غالياً، فكن حذراً في اندفاعك
عاطفياً: الابتعاد عن الشريك لن يجدي نفعاً، بل إن التواصل معه والتحاور يؤمّنان الاستقرار على المدى الطويل
صحياً: الحرارة المنخفضة والرطوبة تنعكسان سلباً على صحتك، فحاول أن تتجنبهما قدر الإمكان وخفف من التنقلات غير الضرورية
برج الحوت
مهنياً: الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك بسرعة وسهولة
عاطفياً: تعامل مع الشريك بواقعية وبروية، فالأمور بينكما لا تحتمل المزيد من الخلافات بعد اليوم
صحيا: الرشاقة هي مفتاح السعادة في الحياة، وهذا متعارف عليه في حياتنا اليومية المليئة بالضغوط
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 10, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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