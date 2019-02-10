توقعات الأبراج ليوم February 10, 2019

برج الحمل

مهنياً: عليك تغيير إستراتيجية حياتك والعمل على إخراج أفضل ما لديك، والعمل على إنجاز الخطط المؤجلة منذ حين

عاطفياً: اليوم أنت على موعد مع الحبيب، اجعل اللقاء حافلاً بالمشاعر وليس جافًا أو مملاً، أنت قادر على ذلك بخطوات سهلة وبسيطة

صحياً: لا تتردد في وضع نفسك على الطريق السليم لحياتك الصحي، فأنت من الأشخاص المهملين للغاية في صحتهم ويجب أن يكون هناك مراجعة لذلك

برج الثور

مهنياً: المطلوب منك الاهتمام بعملك أكثر من أي وقت مضى، وهذا من شأنه أن يساعدك على تغيير نظام حياتك وستظهر الصورة بشكل أفضل

عاطفياً: تكون حياتك العاطفية جميلة وهادئة مع كل التناقضات التي تحدث فيها، لكن عليك أن تكون أكثر صراحة مع الحبيب لكي تسير الأمور في الطريق السليم

صحياً: كن أكثر التزاماً بتناول الطعام المغذي، حتى تتجاوز الأزمة الصحية التي تعانيها اليوم

برج الجوزاء

مهنياً: تستخدم الذكاء في ترتيب أمورك وتعاملك مع الزملاء، وتفكيرك الخاص يجعلك من المقربين لأرباب العمل والحصول على ترقية

عاطفياً: تعاني التعامل مع الشريك نتيجة سوء فهمه بعض الأمور وإلحاحه الشديد على بعض الأشياء التي يريدها، تعامل معه بسلاسة ولا تدع العصبية تتغلب عليك في هذا الأمر

صحياً: أنت بصحة جيدة اليوم، ولكن الشعور بالصداع يأتي نتيجة الإرهاق وقلة النوم، فعليك الالتزام بمواعيد نومك الطبيعية وأخذ وقت من الراحة

برج السرطان

مهنياً: تقوم بنشاط كبير هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتنجز عملاً مشتركاً كبيراً ومثمراً مع أحد الزملاء

عاطفياً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو أنك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك

صحياً: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين

برج الأسد

مهنياً: من الضروري إتمام واجباتك المهنية إزاء المؤسسة التي تعمل فيها، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأن العيون عليك وتراقبك

عاطفياً: تمر ببعض الاضطرابات في علاقتك بالشريك لانعدام الثقة شبه الكامل بينكما، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فإن النهاية لن تكون سعيدة

صحيًا: تبقى بصحة جيدة إذا واظبت على ممارسة الرياضة بشكل يومي، واتباع نصائح خبير التغذية في وجباتك

برج العذراء

مهنياً: تتمتع بقدرة كبيرة على الدخول في كثير من المشاريع غير المدروسة وتنتظر النجاح الذي يكلل به المشروع في النهاية

عاطفياً: يمكن أن تحطم حياتك العاطفية بسبب العناد الدائم، لذا عليك التروي قبل اتخاذ أي قرار له علاقة بالشأن العاطفي

صحياً: يجب أن تعمل على وقف التدهور الذي يحدث في حياتك الصحية بسبب الأهمال الزائد والمفرط في كثير من الأحيان

برج الميزان

مهنياً: تكون العراقيل التي تعترضك بسيطة وتزول بسرع، وتتاح لك فرص مهمة خارج بلادك أو مع بعض الغرباء

عاطفياً: تعرف لقاءات مميزة واتصالات غير اعتيادية، تشعر بأنك محبوب ومطلوب، فتكون الرومنسية والحب على موعد معك

صحياً: حالات القلق الدائم ليلاً تؤثر سلباً على وضعك الصحي، وتبقيك عاجزاً عن القيام بواجباتك المهنية كما يجب ومقصراً في أمور كثيرة

برج العقرب

مهنياً: تحتاج إلى كالثير من العمل والجهد والصبر، لكي تنتصر على التطورات المربكة التي قد تواجهها والتغيرات التي ترتسم

عاطفياً: تتمتع بالحس الرومانسي العالي، فأنت من أكثر الأبراج التي تستطيع تقديم الاحتواء والحنان الكامل للشريك، لذلك فأنت تتمتع بحياة عاطفية جيدة

صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، وعليك الاستمرار علىممارسة الرياضة، لكن كن حذراً من تقلبات الطقس حتى لا تصاب ببعض الأمراض الموسمية

برج القوس

مهنياً: لا تشكل الأوضاع المالية الأولوية بالنسبة إليك، وتجد نفسك وسط ظروف معرقلة لبعض المشاريع، وتضطر إلى التكيف مع إرادات الآخرين

عاطفياً: تضيف المزيد من الالوان والأضواء إلى حياتك العاطفية بعدما وسعت من دائرتها

صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين اينما كنت

برج الجدي

مهنياً: الاستخفاف بالمهام الموكلة إليك يكون مكلفاً جداً، فبادر الى تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان

عاطفيا: حاول أن تجد السبب الحقيقي لنفور الشريك منك، وهذا يسهّل الأمور بينكما إذا تمكنت من التوصل إلى ذلك

صحياً: تجنب العصبية الزائدة قدر المستطاع، وما تصاب به من ضرر يكون سلبياً جداً

برج الدلو

مهنياً: التسرع في العمل يؤدي في معظم الأحيان إلى ارتكاب هفوات كبيرة تكلفك غالياً، فكن حذراً في اندفاعك

عاطفياً: الابتعاد عن الشريك لن يجدي نفعاً، بل إن التواصل معه والتحاور يؤمّنان الاستقرار على المدى الطويل

صحياً: الحرارة المنخفضة والرطوبة تنعكسان سلباً على صحتك، فحاول أن تتجنبهما قدر الإمكان وخفف من التنقلات غير الضرورية

برج الحوت

مهنياً: الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك بسرعة وسهولة

عاطفياً: تعامل مع الشريك بواقعية وبروية، فالأمور بينكما لا تحتمل المزيد من الخلافات بعد اليوم

صحيا: الرشاقة هي مفتاح السعادة في الحياة، وهذا متعارف عليه في حياتنا اليومية المليئة بالضغوط