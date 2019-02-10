حدث في مثل هذا اليوم February 10, 2019

أحداث سياسية وعامة 1863 - المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة. 1927 - تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا. 1931 - نيودلهي تصبح عاصمة الهند. 1934 - سفينة تقل يهود مهاجرين تكسر الحظر الذي فرضته سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين على الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 1943 - الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانًا للشعب الجزائري، ويعد هذا البيان النص المرجعي لثورة التحرير الجزائرية والتي انتهت باستقلال الجزائر. 1972 - انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة. 1982 - تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والشتات، وتغير اسم الحزب ليكون حزب الشعب الفلسطيني. 2008 - منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرون المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخة. 2016 - كوريا الجنوبية تقرر وقف تشغيل مجمع كايسونغ الصناعي المشترك مع كوريا الشمالية ردًّا على إطلاق كوانغ ميونغ سونغ-4. مواليد 1898 - برتولت بريشت، كاتب مسرحي وشاعر ألماني. 1899 - جودت صوناي، رئيس تركيا. 1923 - نعيمة وصفي، ممثلة مصرية. 1931 - توماس برنهارد، أديب نمساوي. 1935 - ميروسلاف بلازيفيتش، مدرب كرة قدم بوسني. 1949 - عبد الجبار كاظم، ممثل عراقي. 1950 - لويس كلسيو، سياسي مكسيكي. 1954 - ألسي فرنيني، ممثلة لبنانية. 1956 - الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة. 1970 - نور الدين النيبت، لاعب كرة قدم مغربي. 1971 - الشيخ دعيج الخليفة الصباح، شاعر كويتي. 1982 - حصة اللوغاني، إعلامية كويتية. 1982 -حمد الطيار، لاعب كرة قدم كويتي. 1986 - فيكتور ترويسكي، لاعب كرة مضرب صربي. وفيات 1755 - مونتسكيو، فيلسوف فرنسي. 1908 - مصطفى كامل، زعيم مصري. 1917 - محمد أبو عز الدين، قاضي وكاتب لبناني. 1918 - - السلطان عبد الحميد الثاني، السلطان العثماني الخامس والثلاثون. 1983 - أنيس ملحم جابر، صحفي ومحامي وكاتب لبناني. 1985 - محمد صالح شمسة، شاعر عراقي. 1992 - حكمت وهبي، ممثل ومغني ومذيع لبناني. 1960 - سعيد تقي الدين، كاتب قصصي ومسرحي وصحفي لبناني. 2011 - سعد الدين الشاذلي، عسكري مصري. 2012 - إبراهيم الفقي، خبير مصري في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية.

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