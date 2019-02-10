كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 حوثيين وأسر 7 بمواجهات جديدة مع قبائل حجور بحجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل نحو 10 عناصر من ميليشيات الحوثي وأسر 7 آخرون خلال صد رجال قبائل حجور في حجة هجوم لميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع القبائل في منطقة المندلة وقرى مجاورة في مديرية كُشَر المحاصرة شمال غرب محافظة حجة.

مصدر قبلي قال إن الميليشيات بدأت مساء السبت هجوماً على مواقع القبائل، مستخدمة مختلف الأسلحة بما فيها مدفعية الدبابات ضد قرى ومواقع تمركز رجال القبائل، لكن تم كسر الهجوم ولا تزال المعارك متواصلة.

وأضاف المصدر أن القتال أسفر حتى اللحظة عن مقتل أكثر من 10 مسلحين حوثيين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى أسر 7 آخرين لدى رجال القبائل.

هجوم الميليشيات على قرى القبائل ومواقع تمركز مسلحيها جاء بعد ساعات على غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي التي تحاصر المنطقة وأسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية للميليشيات.