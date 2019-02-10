كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر.. عدد هائل من "المرشحين للرئاسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى عدد قياسي من المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرر لها أبريل المقبل، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من المرض، قادرا على ولاية خامسة أم لا.

وطلب ما مجموعه 186 شخصا وثائق لإعلان ترشيحهم منذ بدء العملية الانتخابية الشهر الماضي.

ويعد هذا الرقم ضعف عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا في مثل هذه المرحلة خلال الانتخابات الجزائرية الأخيرة التي أجريت عام 2014.

ومن المحتمل عدم حصول أغلب هؤلاء على التوقيعات اللازمة للظهور في ورقة الاقتراع في الثامن عشر من أبريل، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد بريس".