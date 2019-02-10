كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب العالمية الثالثة.. طبول المعركة الكبرى تدق وهذه مؤشراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية أن "الحديث كثُر عن الحرب العالمية الثالثة بعد أن أعلنت أمريكا نيتها الانسحاب من اتفاقية لا تسمح لطرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بحيازة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى التي تنطلق من الأرض. وأعلنت الصحيفة البريطانية عن "مكان آمن" في حالة الحرب النووية".

وتلفت الصحيفة الى أن "إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على فسخ اتفاقية موقعة مع روسيا أثار فزع البريطانيين".

وتقول الصحيفة إن "روسيا تجر العالم إلى حرب عالمية جديدة، ويأتي خطر نشوب الحرب العالمية الثالثة أيضا من الصين وكوريا الشمالية وإيران

ونشرت هذه الصحيفة أكثر من 30 مقالا عن سباق التسلح ونذر الحرب العالمية الثالثة منذ بداية الأسبوع.

هذا عدا عن أن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية تنشر أنباء "الحرب العالمية الثالثة" بين الفينة والأخرى.