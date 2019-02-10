كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع وآليات الحوثي فى ‫المندلة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية 4 غارات جوية استهدفت مواقع وآليات الميليشيات الحوثية فى منطقة المندلة شرق ‫العبيسة بمديرية ‫كشر بمحافظة حجة شمالى اليمن.

وقالت مصادر محلية يمنية- فى تصريح نقلته قناة "العربية الحدث"- إن "الغارات الجوية استهدفت تجمعا لمسلحى الحوثى، وسيارات عسكرية ومصفحة، وذخائر فى شمال المندلة، كما أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيات".

وأضافت المصادر أن 4 انفجارات دوت فى المنطقة بعد الغارة الرابعة- التى استهدفت إحدى العربات المصفحة والذخائر فى المندلة- فيما استمرت الانفجارات فى الموقع لأكثر من نصف ساعة، كما أكدت أن المليشيات نقلت خلال اليومين الماضيين عددا من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من معسكرات عمران إلى منطقة العبيسة، وحشدت مئات المقاتلين الذين استقدمتهم من محافظة صعدة وعمران، بهدف اقتحام مديرية كشر التى لم تخضع لحكم الميليشيات منذ بداية انقلابها على الشرعية.

يذكر أن قبائل (حجور) اليمنية استطاعت صد أعنف هجوم شنته الميليشيات بمختلف الأسلحة الثقيلة، أمس فى منطقة قريات وجبل الشاحى، وسقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم وأسر 6 مقاتلين من صعدة.