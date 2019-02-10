كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هولندا تعفي الفلسطينيين من "مكان الولادة إسرائيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يعد الفلسطينيون المقيمون في هولندا مضطرين لوضع "إسرائيل" أو "غير معروف" كبلد الميلاد في السجل الأساسي BRP في البلديات.

وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الهولندية على الإنترنت يوم أمس السبت، بات بإمكان الفلسطينيين أن يسجلوا قريباً في السجلات المدنية الهولندية أنهم ولدوا إما في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وحتى بما فيها القدس الشرقية".

وهذا ما أكدته وزيرة الداخلية الهولندية كايسا أولونغيرين رداً على الأسئلة التي تلقتها من البرلمان الهولندي، ودعمها وزير الخارجية ريمون كنوبس.

ووفقاً للحالة القائمة حتى الآن، لا يمكن لأي شخص أن يسجل مكان ولادته إلا من بلد تعترف فيه هولندا، و هذا لا ينطبق على الفلسطينيين.

وكانت السجلات المدنية الهولندية تشير إلى المواطنين هولنديين من أصل فلسطيني على أنهم من مواليد "إسرائيل"، ولاحقاً تم، تحت ضغط شعبي من الفلسطينيين، إعطائهم صلاحية التخلي عن هذا الأسم واستبداله بمسمى "غير معروف".

ويعلل القرار المنشور على موقع الحكومة الهولندية، أن الأمم المتحدة ذكرت بشكل لا لبس فيه أن قطاع غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) هي للفلسطينيين، وخصوصاً ما تنص عليه اتفاقية أوسلو وغيرها، وبالتالي لا مشكلة قانونية بوضع تلك المناطق على السجلات.

وذكرت قناة "نوس" على موقعها الإلكتروني أن القرار يأتي بعد أن رفع رجل هولندي من أصل فلسطيني دعوى ضد هولندا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مطالباً بحقه في التسجيل كفلسطيني المولد، بدلاً من إسرائيلي.

وستكون هذه الخانة الجديدة في لائحة البلدان حول العالم، متاحة للفلسطينيين المولودين بعد تاريخ 15 مايو 1948، ذكرى النكبة، ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل.