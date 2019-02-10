هل أعفت “بي إن سبورت” جواد بادة من التعليق على مباريات الرجاء؟.. المعلق المغربي يرد

بعد أن تداولت العديد من الصفحات المناصرة لفريق الرجاء البيضاوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية، خبر إعفاء المعلق المغربي في قنوات “بي إن سبورت” القطرية، جواد بادة، من التعليق على مباريات الفريق الأخضر، نفى هذا الأخر هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكدا بأنه لم يتلقى أي إعفاء من القناة.

وفي تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، نفى المعلق المغربي بشكل قاطع خبر إعفاءه مؤكدا بأن الأمر يتعلق فقط يتكليفه بمباراة قمة أخرى ستجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير في ثاني مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال بادة في التدوينة نفسها، ” قبل لحظات عمدت بعض المواقع الصحفية المعروفة منذ زمن بانتمائها الكروي الى نشر خبر إعفائي من مباريات الرجاء الرياضي بعد شكوى ضعيفة المضمون والحجج. ليكن في علم الجميع أن الرجاء الرياضي هو ناد كبير وعريق ،لكن لايلعب وحده في الدوري هناك خمسة عشرة ناديا في الدوري الممتاز ولهم الحق كذلك في متابعة مبارياتهم عبر قنوات بين سبورتس”.

وأضاف، ” لذلك أنفي تماما خبر إعفائي والمسألة ببساطة أن هناك قمة مغربية في مسابقة الكونفدرالية بين نهضة بركان وحسنية أكادير والتي تتزامن مع مباراة الرجاء والفريق الكونغولي، مع التأكيد على أن علاقتي بالقناة الحمد لله يسودها الكثير من الاحترام والتقدير .

واختتم تدوينته بـ”أود أن أشكر بعض المواقع الصحفية التي تواصلت معي للبحث عن المعلومة الصحيحة وهذه أبسط شروط المهنية عكس من يقتاتون من أشاعات وسائل التواصل الاجتماعي ويتعمدون نشر الاشاعة نظرا لانتمائهم المعروف ولربح أكبر عدد من المتابعات ، مرة أخرى كل الأندية بالنسبة لي سواسية حتى لو كان الأمر يتعلق بناد ينتمي لقسم الهواة، شكرا لكل الأوفياء”.

وأثير الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة بين المعلق المعروف، وجماهير الرجاء البيضاوي، والتي تتهمه بـ”الإساءة للفريق في تعليقه على مباريات الفريق الأخضر”، وهو الأمر الذي يرفضه بادة بشكل قاطع.

وسبق لـ”اليوم24″ في حواء سابق مع الرجل أن طرحت عليه سؤالا بهذا الخصوص فكان رده على الشكل التالي: