قتيلان و41 إصابة بينها خطيرة جراء انقلاب حافلة قرب القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان مصرعيهما، وأصيب 41 شخصا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة صباح اليوم الأحد، وذلك جراء انقلاب حافلة بالقرب من القدس، حيث تم إغلاق الشارع لحين الانتهاء من نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع رقم 443 قرب القدس، وعلى الفور هرعت الطواقم الطبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية لعشرات الجرحى، حيث وصفت جراء بعضهم بالخطيرة، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وأعلنت الطواقم الطبية عن مصرع شخصين فيما وصفت جراح 8 أشخاص بالخطيرة.

وبموازاة ذلك، قامت الشرطة وبالتعاون مع طواقم الإنقاذ والإطفاء بإغلاق الشارع في مساره بالقرب من مستوطنة "بيت حورون"، حيث أشارت التحقيقات الأولية، أن حافلة كان تقل مجموعة من المستوطنين انحرفت عن مسارها لأسباب لم تتضح بعد وانقلبت وسط الشارع، علما أن التحقيقات الأولية ترجح بأن الحافلة تزحلقت بسبب مياه الأمطار على الشارع.