زاسبيكين: حزب الله لعب دورا ملموسا في هزيمة الإرهابيين بسوريا

اعتبر السفير الروسي في ​لبنان​، ألكسندر زاسبيكين، أن "​حزب الله​ اللبناني لعب دورا ملموسا في هزيمة الإرهابيين في ​سوريا​، وساعد ​الجيش الوطني​ السوري في الدفاع عن ​القيادة​ الشرعية للبلاد"، مشيرا الى أنه "عندما بدأت الأحداث في سوريا، أخذ حزب الله جانب السلطات الشرعية السورية".

ورأى زاسبيكين في حديث "لوكالة نوفوستي" الروسية أن "من واجبه المساهمة في مكافحة الإرهاب في المنطقة. وبناء على طلب من القيادة السورية، شارك حزب الله مع روسيا وإيران بشكل مباشر في الأعمال القتالية"، معتبرا أن "الحزب أظهر نهجا مسؤولا تجاه ما يحدث في سوريا والمنطقة ككل، وقد أسهم إسهاما كبيرا في هزيمة الإرهابيين".

وشدد على أن "حزب الله هو حزب سياسي مؤثر يشارك بنشاط في أعمال البرلمان وحكومة البلاد، وفي داخل لبنان، يدعم الاستقرار والأمن والتعايش بين الأديان والحوار الوطني"، مشيرا الى أنه "من الجدير بالذكر أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ناشد الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، القوى السياسية الامتناع عن فتح صراعات وخوض مناوشات، بسبب ضخامة المهام التي تواجه البلاد".