توقيف مواطنين اثنين في حاصبيا بجرم تعاطي وحيازة المخدرات

أوقفت دورية من إستقصاء ​الجنوب​ على طريق عام ​الحاصباني​ ​مرجعيون​ كلا من اللبنانيين ح.ع. ون.خ. بجرم تعاطي وحيازة ​المخدرات​ نوع كوكاين، كما أوقفت المدعوة ن.ع. للاشتباه وتم تسليمهم جميعا الى مخفر ​حاصبيا​ للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.

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