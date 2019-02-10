سانا: الجيش السوري ضرب مواقع المسلحين بريف حماة ودمر أوكارا إرهابية بسهل الغاب

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء - بأنّ "وحدات ​الجيش السوري​ وجّهت ضربات مدفعية على مواقع مسلحي "الحزب التركستاني" في قرية السرمانية في ​ريف حماة​ الشمالي الغربي على الحدود الإدارية مع ​محافظة إدلب​، وأوقعت بينهم قتلى ومصابين".

وبيّنت أنّ "وحدة من الجيش دمّرت أوكارًا وتحصينات للمجموعات الإرهابية على أطراف سهل الغاب، ردًّا على خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد".