أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء - بأنّ "وحدات الجيش السوري وجّهت ضربات مدفعية على مواقع مسلحي "الحزب التركستاني" في قرية السرمانية في ريف حماة الشمالي الغربي على الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، وأوقعت بينهم قتلى ومصابين".
وبيّنت أنّ "وحدة من الجيش دمّرت أوكارًا وتحصينات للمجموعات الإرهابية على أطراف سهل الغاب، ردًّا على خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: الجيش السوري ضرب مواقع المسلحين بريف حماة ودمر أوكارا إرهابية بسهل الغاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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