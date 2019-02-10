عريقات: الحصار المالي على السلطة الفلسطينية جاء بطلب أميركي

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الى أن "مؤسسات مالية دولية تبدأ بفرض حصار مالي مشدد على السلطة الفلسطينية"، معتبرا أن "الحصار المالي جاء بطلب أميركي بعد قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة واشنطن بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وشدد على أن "واشنطن طلبت وقف تقديم أي مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، كما أصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال أي حوالات إلى حسابات السلطة الفلسطينية".
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