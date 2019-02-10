عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة و45 دقيقة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبد الواحد:

عادت من جديد حركة سير القطارات على الخط النازل بمحافظات الصعيد، اليوم الأحد، بعد توقفها ساعة و45 دقيقة بسبب عطل فني بجرار قطار أسباني بمحطة سكة حديد البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء هشام الشافعي إخطاراً من مركز شرطة البلينا بتعطل القطار رقم 996 أسباني " القاهرة – أسوان " عقب وصوله لرصيف محطة سكك حديد البلينا دائرة المركز.

وتبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل فني بالجرار، قام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد، واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و45 دقيقة.

ونتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 2008 VIP " القاهرة – أسوان " 40 دقيقة ، 1938 مخصوص أسباني " القاهرة – أسوان " 40 دقيقة ، 1902 أسباني " القاهرة – أسوان " 20 دقيقة ، 934 VIP " الإسكندرية – الأقصر " 15 دقيقة ، 987 أسباني " الأقصر – القاهرة " 40 دقيقة.

حُرر محضراً ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .