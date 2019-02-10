عواصف ثلجية تضرب سياتل الأميركية وإلغاء الرحلات الجوية

تسببت سلسة من العواصف الشتوية المحملة بثلوج كثيفة ورياح عاتية في توقف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في شمال غرب المحيط الهادي حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط المزيد من الثلوج اليوم الأحد.
واستيقظ سكان سياتل بالولايات المتحدة أمس السبت، على منظر نادر إذ غطت الثلوج مدينتهم وأبقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التحذيرات من هبوب عواصف سارية في الكثير من الأجزاء بالمنطقة.
وأعلن حاكم واشنطن جاي إنسلي حالة الطوارئ يوم الجمعة، مع اقتراب أول عاصفة شتوية قوية محذراً من أنها قد تكون أقوى من أي عاصفة أخرى شهدتها سياتل منذ سنوات.
وقال في بيان "أطلب من الناس الابتعاد عن الطرق إن أمكن".
وبحلول ظهر أمس السبت، كانت الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 50 ألف شخص في منطقة بوجيت ساوند بعد أن تسببت الثلوج والرياح يوم الجمعة في انقطاع التيار.
وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن طبقة من الجليد بسمك 16 سنتيمتراً غطت مطار سياتل تاكوما الدولي يوم الجمعة، وهي أكبر طبقة من الجليد تغطي المطار منذ عام 2014.
وقال موقع فلايت أواير دوت كوم إنه تم إلغاء أكثر من 225 رحلة في المطار أمس السبت.
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