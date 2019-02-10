الجيش الأفغاني يحرر 7 مدنيين من سجن لطالبان بإقليم هلمند

أفاد الجيش الأفغاني اليوم الأحد، بأن القوات الخاصة أنقذت سبعة مدنيين خلال عملية بإقليم هلمند جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وطبقاً لبيان صادر عن فيلق العمليات الخاصة، اقتحمت القوات سجنا تابعا لطالبان في منطقة "وشير" بإقليم هلمند أمس السبت، مما أسفر عن مقتل أحد مسلحي الجماعة.

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية أيضاً إنقاذ سبعة مدنيين كانوا محتجزين في الزنزانة.

وقال فيلق العمليات الخاصة في بيانه إنه تم تدمير الزنزانة وإحدى المركبات.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، وبينها طالبان، على العملية حتى الآن.

يأتي ذلك بعدما أنقذت القوات الأفغانية خمسة أشخاص خلال عملية مماثلة، جرت بإقليم قندوز قبل يومين.