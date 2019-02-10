زلزال بقوة 4,8 درجات ضرب محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران

هزّ ​زلزال​ بقوة 4،8 درجات على مقياس ريختر، محافظة خوزستان في جنوب غرب ​إيران​. وضرب الزلزال بلدة ايذه على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر احتمالية إلى حدّ الآن.

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