"أ ش أ": انتخاب مملكة استواتيني لرئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا - أ ش أ:

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم خلال الجلسة المغلقة لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية خلال القمة التى تنطلق بعد سويعات بأديس أبابا انتخاب مملكة استواتينى (سوازيلاند سابقا) لرئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2020 .

وقالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي إن مجموعة منطقة دول جنوب أفريقيا التي تقع عليها الدور في تولي منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2020، اختارت مملكة اسواتيني وملكها مسواتي الثالث لرئاسة الاتحاد الأفريقي وذلك خلفا لمصر في نهاية فترة رئاستها القادمة والتي تستمر لمدة عام.

وأضافت أنه طبقا لقوانين الاتحاد الأفريقي المنظمة لرئاسة دول الاتحاد تقسم القارة إلى 5 مناطق جغرافية هي شمال وشرق ووسط وغرب وجنوب القارة وتتناوب رئاسة الاتحاد سنويا كل منطقة، وتختار كل منطقة من يمثلها في رئاسة الاتحاد كل 5 سنوات، وسيتم انتخاب اسواتيني اليوم في الاجتماع المغلق لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي بناء على ترشيح منطقة دول جنوب أفريقيا لها لرئاسة الاتحاد، مشيرة إلى أن مصر قد فازت برئاسة الاتحاد في دورته الحالية بتزكية ترشيح دول منطقة شمال أفريقيا لها.

وأوضحت أن المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة قد انتخب في ولاية مدتها 3 سنوات كلا من الجزائر من شمال القارة، بوروندي من وسط القارة، كينيا من شرق القارة، ليسوتو من جنوب القارة، ونيجيريا من غرب القارة لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي .

وأشارت المستشار القانوني للاتحاد إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد انتخب 6 أعضاء في مجلس الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد لولاية مدتها سنتان، وهم اندريا مفيدي جان لويس من مدغشقر ممثلا عن شرق القارة، باموني باسكال من بوركينافاسو عن غرب القارة، بوجوتو مياروم من تشاد عن وسط القارة، نايسونو فورن "أنثى" من بنين عن غرب القارة، انجاندو اجنس كيبو "أنثى" من زامبيا، وسيما سيفاكو ارون من ليسوتو عن جنوب القارة .

كما انتخب المجلس التنفيذي إيلان شاما توماسا بيسيا من غينيا الاستوائية ممثلة عن منطقة دول وسط أفريقيا كعضو في لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، لولاية مدتها 5 سنوات، كيمبو تاكام جاستينج هيرمين "أنثى" من الكاميرون عن منطقة دول مجموعة وسط أفريقيا في اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وذلك لولاية مدتها 5 سنوات .

وطلب المجلس من المغرب وموزمبيق ونامبيا تعيين قاض واحد من كل بلد في المحكمة الإدارية الأفريقية في ولاية لمدة 4 سنوات .