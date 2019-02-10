سفير أميركي يحذر أوروبا من الالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران

قال ريتشارد جرينيل، سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا إن آلية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المساعدة في تسهيل التجارة مع إيران والالتفاف حول العقوبات الأميركية هي عدم احترام لسياسات واشنطن ومسار غير ملائم للعمل.

وقال جرينيل في تصريحات نشرت اليوم الأحد إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم العقوبات لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات ومنعها من تطوير أسلحة نووية ومن تطوير برنامجها الصاروخي.

وأطلقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الآلية المعروفة باسم "إنستكس" في نهاية يناير الماضي في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الموقع في عام 2015 ، والذي وضع بالفعل قيوداً على قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية.

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