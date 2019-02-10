كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بتحطم طائرة إثيوبية فى مجمع للأمم المتحدة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة فى السودان، أمس السبت.

أعلنت قوات تابعة للأمم المتحدة، ليل السبت، تحطم طائرة إثيوبية داخل مقرها بجنوب السودان، مما أدى إلى مقتل 3 من طاقمها.

وذكرت القوة الأممية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) في بيان، إن "مروحية عسكرية إثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت السبت داخل مجمع يونيسفا في أبيي، وقتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات خطيرة".

وأفاد البيان بأن "المروحية كانت تحمل جنودا إثيوبيين من كادوقلي بجنوب كردفان إلى منطقة أبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان أثناء تبديل الخدمة".