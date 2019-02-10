المجلس الوزاري.. أخنوش غائب واعمارة حاضر

في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة المجلس الحكومي لهذا الأسبوع، وخصص جل الوزراء أجندتهم للمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك أول أمس، لوحظ غياب وزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، الذي واصل زيارته الرسمية لاستراليا ولقاءاته مع المسؤولين المحليين.

وأضحت البلاغات الصادرة عن القصر الملكي تتضمن الاستفسارات التي يوجهها الملك إلى بعض الوزراء في بداية المجالس الوزارية، حيث استُهل البلاغ الصادر عقب المجلس الوزاري الأخير بكشف توجيه الاستفسار الملكي إلى وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، الذي كان مطالبا بإطلاع الملك على نسبة ملء السدود بالمياه، وهو المعطى الذي يعتبر مطمئنا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.