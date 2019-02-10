شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تحطم مروحية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان.. ومصرع وإصابة 13 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:26 صباحًا, 10 فبراير 2019 م المناطق - وكالات لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، أمس، إثر تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في السودان.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان بأن المروحية كانت تقوم بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين بالتناوب لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في أبيي عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).

وذكر البيان أن من بين 23 شخصًا من ركاب وطاقم المروحية، جُرح عشرة أشخاص بينهم ثلاثة إصابات حرجة.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

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